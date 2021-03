Ungarn sichert sich 2 Mio. Impfdosen im Alleingang

Orbán mit Vorwürfen konfrontiert

Der Einsatz des russischen Impfstoffs hatte in Ungarn eine politische Debatte ausgelöst. Vorbehalte der Opposition gegen das in der EU bisher nicht zugelassene Vakzin wurde seitens der Regierung als Anti-Impfkampagne abgetan, berichtete die APA. Dem rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wurde zudem vorgeworfen, mit der Zulassung des russischen Impfstoffs - der bald auch in Österreich angeliefert werden soll - im Schatten seines Streites mit der Europäischen Union hinsichtlich der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit auch politische Ziele zu verfolgen.