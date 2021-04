„Games with Gold“: Die Gratis-Spiele im April

Auch im April können sich Xbox-Besitzer im Rahmen von „Games with Gold“ wieder über kostenlosen Spiele-Nachschub freuen. Bereit zum Download stehen diesen Monat das Action-Rollenspiel „Vikings: Wolves of Midgard“ (vom 1. bis 30. April auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar), das Rennspiel „Truck Racing Championship“ (vom 16. April bis 15. Mai auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar), das Action-Adventure „Dark Void“ (vom 1. bis 15. April auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar) sowie der Run-and-Gun-Shooter „Hard Corps: Uprising“ (vom 16. bis zum 30. April auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar).