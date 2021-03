Love Hewitt: Schock-Enthüllungen über Hollywood

„Unglaublich unangebracht und eklig“

Mittlerweile hätten sich die Zeiten glücklicherweise geändert, freut sich die Serien-Beauty über den Wandel in Hollywood. An die Vergangenheit denkt sie deshalb nur noch ungern zurück. „Damals fragten die Leute beim Casting Sachen, die heute unglaublich unangebracht und eklig wären. Aber es fühlte sich einfach nicht so an“, erklärte der Hollywoodstar laut „Bang“ gegenüber dem „Vulture“-Magazin. „Aus irgendeinem Grund dachte ich ‚Okay gut, ich nehme an, sie würden es nicht fragen, wenn es unangebracht wäre.‘“