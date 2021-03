„Necromunda“: Düsterer Söldner-Shooter mit Hund

Focus Home Interactive und StreumOn Studio bringen am 1. Juni mit „Necromunda: Hired Gun“ einen düsteren Shooter im „Warhammer“-Universum auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. In dem Spiel schlüpft man in die Haut eines Söldners und erlebt Kopfgeldjäger-Action in einer dystopischen Stadt. Für Abwechslung sorgen bionische Upgrades - und ein vierbeiniger Begleiter, der halb Roboter ist.