33 Anzeigen für Masken-Verweigerer bei Corona-Demo

Am Sonntagnachmittag fand in Linz eine angemeldete Versammlung mit anschließendem Demonstrationszug statt. Die Teilnehmer, zur Höchstzeit etwa 720 Personen, trafen sich um etwa 12 Uhr am Jahrmarktgelände. Um 14.30 Uhr startete der Marsch Richtung Kirchengasse, Wildbergstraße, Friedrichstraße, Nibelungenbrücke, Landstraße, über die Goethestraße, Humboldtstraße, Dametzstraße, Graben, Landstraße, Nibelungenbrücke, Friedrichtstraße und über die Wildbergstraße zurück zum Ausgangspunkt.