„Die Pflege ist eine tragende Säule“

Dabei hatte dieser eigentlich eine andere Karriere geplant: Nach einer „kunterbunten“ Jugendzeit („Vieles war in den 70ern unverkrampfter - nicht jede Bemerkung musste gegendert werden und die ’Korrektheitsinquisition’ hatte nur wenige Jünger“) machte er erst eine Ausbildung zum technischen Zeichner. Eine Freundin gab schließlich den Impuls dazu, einen komplett anderen Weg einzuschlagen: „Sie hat mich zu einem Schnupperpraktikum im Pflegebereich überredet. Meine positiven Eindrücke führten dann zum Entschluss, eine Ausbildung an der Krankenpflegeschule Feldkirch zu beginnen“, erinnert sich der 1957 in Dornbirn geborene Wahl-Feldkircher.