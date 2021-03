Dreifach-Sieg für Ineos bei Katalonien-Rundfahrt

Das britische Ineos-Team hat sich den Dreifach-Sieg bei der 100. Auflage der Katalonien-Radrundfahrt am Schlusstag nicht mehr nehmen lassen! Spitzenreiter Adam Yates, Richie Porte und Geraint Thomas verteidigten ihre Positionen am Sonntag auf dem anspruchsvollen 133-Kilometer-Teilstück mit Start und Ziel in Barcelona souverän.