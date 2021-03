Neuer Mercedes laut Valtteri Bottas „unfahrbar“

Teamchef Toto Wolff verriet dann aber doch, wie es tatsächlich um den neuen Mercedes steht, offenbarte: „Valtteri hat am Ende gesagt, er ist unfahrbar. Das Heck sei zwar nicht mehr so nervös und schnappig. Aber das Auto ist einfach viel schwieriger zu verstehen.“ Wie meint der Wiener das denn? Am Samstag (16 Uhr, auf ServusTV und im Ticker auf sportkrone.at) steigt das Qualifying. Da gibt es die nächsten Aufschlüsse ...