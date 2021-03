Von Beamen gestoppt: Quarantäne statt Zahnarzt

An der Grenze wurde er von Beamten gestoppt

„Der Polizist glaubte mir nicht, dass das Ambulatorium geschlossen ist. Daher sah er im Internet nach und dort stand, es sei geöffnet.“ Also fuhr der Mann nach Kranjska Gora und stand prompt vor verschlossener Praxis. Er fotografierte sogar das Hinweisschild. Zurück an der Grenze ließ das den Beamten jedoch unbeeindruckt. „Ich fasste 14 Tage Quarantäne aus!“