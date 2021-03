Saisonende für Klosterneuburg-Kapitän Bavcic

Die Dukes Klosterneuburg müssen in der Basketball-Superliga (BSL) den nächsten Ausfall verkraften. Kapitän Edin Bavcic fällt mit einem gebrochenen Mittelhandknochen für den Rest der Saison aus und wird seinem Team in den anstehenden Play-off-Partien nicht helfen können. Bavcic hatte sich am Mittwoch im Spiel gegen St. Pölten verletzt. Die Klosterneuburger treffen in der Viertelfinal-Serie ab 31. März („best of five“) auf Wels.