„Starmania“: Großartiger Auftritt von Fred Owusu!

Die Finalshows

Am 9. April findet die zweite Semifinalshow statt, in der wieder 16 Talente, die in den Vorrunden gefunden wurden, antreten. Nach jeder Einzelperformance entscheidet die Jury, wer als „Star“ weiterkommt, wer ein „Stopp“ bekommt und somit „Starmania“ direkt verlassen muss und wer mit einem „Weiter“ bis zum Ende der jeweiligen Sendung noch auf den Aufstieg hoffen darf. Unter allen Talenten, die ein „Weiter“ erhalten haben, werden die noch verfügbaren der insgesamt acht Tickets für die nächste Runde - also die Finalshows - vergeben.