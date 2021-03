Volksanwälte setzen auf telefonische Beratung

„Wir wollen für Bürgerinnen und Bürger leicht erreichbar sein“, so die Volksanwälte. Sobald es gesetzliche Vorgaben und Infektionszahlen erlauben, werde es wieder persönliche Vorsprachen in den Bundesländern geben. 2020 wurden ca. 18.000 Fälle behandelt, die Themen sind vielfältig - Corona-Finanzhilfen, Besuchssituationen in Heimen und viele mehr. Infos unter 0800 223 223 oder im Internet: www.volksanwaltschaft.gv.at