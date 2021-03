Kaum unerkannte Infektionen an unseren Schulen

Tests ein Weg, Schulen bei hoher Inzidenz offenzulassen

„Das Virus entwickelt sich weiter, also müssen wir uns auch weiterentwickeln“, so Wagner. So sollten in Klassen mit einem positiven Fall alle Schüler zweimal per Gurgel-PCR-Test getestet werden. Wenn man insgesamt auf diese sensitivere Methode umstelle, wäre das auch ein möglicher Weg, die Schulen trotz hoher Inzidenz offenzulassen. Ein Hinweis in diese Richtung: Im September und Oktober war das bei der Gurgelstudie entdeckte Infektionsgeschehen ähnlicher den generellen Zahlen in einem Bezirk, während diesmal die Zahlen an den Schulen geringer sind.