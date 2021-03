Burberry macht virtuelle Mode für Online-Videogame

Fans der britischen Modemarke Burberry können ihre Vorliebe für Trenchcoat und Tartan-Muster künftig auch virtuell zur Schau stellen: Das Unternehmen bietet in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Online-Riesen Tencent für dessen Online-Game „Honor of Kings“ für Heldin Yao neuerdings zwei entsprechende Skins an. Pech für Fashionistas in aller Welt: Die virtuellen Outfits sind derzeit nur in China erhältlich.