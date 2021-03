Test und FFP2-Maske: So öffnet jetzt erstes Kino

Die Situation in Vorarlberg macht es möglich: Unter dem Motto „S’Ländle isch bäck“ öffnet das Cineplexx Hohenems als erster Standort des größten Kinoanbieters Österreichs am Freitag nach der Corona-Zwangspause wieder seine Pforten. Für den Kinobesuch in Vorarlberg, der auch als Testlauf für weitere Öffnungen gesehen wird, gelten strenge Corona-Regeln: Filmfans müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen, Abstand halten, brauchen einen negativen Covid-19-Test und eine FFP2-Maske.