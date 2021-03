Kate und William: Rückkehr an Ort ihrer Hochzeit!

Die Briten impfen, wo es nur geht. Sogar in der altehrwürdigen Westminster Abbey wurde eine Impfstraße eingerichtet, um die Menschen gegen das Coronavirus zu immunisieren. Herzogin Kate und Prinz William haben am Dienstag das Impfzentrum in der Abtei besucht. Die 39-jährige Herzogin erschien zu dem Termin in einem weißen Mantel von Catherine Walker und ließ damit viele an ihre royale Traumhochzeit mit dem zweiten in der britischen Thronfolge an genau diesem Ort vor fast zehn Jahren denken.