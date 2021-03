Berger: „Max ist ein absoluter Weltmeister-Pilot!“

„Krone“: Welche Eindrücke hast du vor dem WM-Auftakt am Sonntag in Bahrain?

Gerhard Berger: Die Tests haben gezeigt, dass Red Bull sehr stark ist. Honda hat einen absoluten Schritt nach vorne gemacht. Das ist das, was Red Bull am notwendigsten gebraucht hat. Und bei den leichten Reglementänderungen, speziell am Unterboden, hat man gesehen, dass Adrian Newey es am besten versteht, die Balance hinzubekommen. Auch das spricht für Red Bull. Mercedes braucht noch ein bisserl, um das eine oder andere zu verstehen. Aber die werden das ruck, zuck in den Griff kriegen. Fazit: Umgekehrte Vorzeichen zu den letzten Jahren: Red Bull dürfte vielleicht sogar Vorteile haben.