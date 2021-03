Kontaktbeschränkungen bleiben zu Ostern aufrecht

Lockerungen noch in weiter Ferne

Grund dafür ist die nach wie vor kritische Infektionslage im Land. Die Intensivstationen sind nahezu voll, die mitentscheidende Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 240 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern - damit bleiben auch weitere erhoffte Lockerungen rund um das Osterfest aus. Stattdessen wird erst in einigen Wochen mit Erleichterungen zu rechnen sein - dann aber nur, wenn die Situation stabil genug ist und auch nur regional.