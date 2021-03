Osterfeiern sollen „möglichst“ draußen stattfinden

Lehrer sorgen für zahlreiche Ansteckungen

Schon länger als problematischer Bereich wahr genommen werden neben den Kindergärten auch die Schulen. Nach wie vor wird dabei der Großteil der dort aufkommenden Infektionscluster von Pädagogen ausgelöst. Die Positivenrate bei der Lehrerpopulation ist rund zehn Mal höher als in der Schülerpopulation. Cluster entstanden sind auch in Schulbussen, in Kindergärten, in einer Obdachlosen-Einrichtung sowie im Sektor Sport und Tanz.