Schwester & Wirtin: Neue Hausoberin in Wernberg

Schwester Maria Luise Wagner CPS , die neue Hausoberin, wurde 1956 in Amstetten in Niederösterreich geboren und trat im Alter von 20 Jahren in die Kongregation der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut in Wernberg ein. Ihr Noviziat absolvierte Sr. Maria Luise in den Niederlanden, ihre Ewigen Gelübde legte sie in Wernberg ab. Anschließend war Sr. Maria Luise rund zwölf Jahre lang im Gästebetrieb des Wernberger Klosters tätig. In dieser Zeit machte sie auch die Konzessionsprüfung für das Gastgewerbe. Von 1992 bis 1993 war Sr. Maria Luise bei einem Missionseinsatz in Mariannhill in Südafrika. Von 1993 bis 1995 absolvierte sie einen Lehrgang für Ordensausbildung in England. Anschließend war sie von 1995 bis 1998 in der Ordensausbildung im Kloster Wernberg tätig. Von 1999 bis 2011 war Sr. Maria Luise im Kloster Wernberg für die Koordination im Küchen und Wirtschaftsbereich verantwortlich. 2011 wurde Sr. Maria nach Kanada berufen, wo sie bis 2021 ein internationales Noviziat des Ordens leitete.

Seit 6. März ist Sr. Maria Luise Assistentin der Europäischen Provinz der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut, deren Leitung Sr. Pallotti Findenig nun inne hat.