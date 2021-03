Selbst Dortmund-Fans haben Mitleid mit Haaland

„An seiner Stelle hätte ich auch die Schnauze voll“

Denn in den sozialen Medien von Borussia Dortmund sprechen die Fans in jedem vierten-fünften Posting davon, dass Haaland nicht in Dortmund bleiben wird. Manche empfinden Mitleid für ihn, manche sehen klar, dass er einfach nicht zu halten sein wird. Kommentare, wie „Wo würden wir nur ohne Haaland stehen?“ oder „Haaland ist Ende der Saison weg, den Sch... wird er sich nicht länger antun“ oder „An Haaland seiner Stelle hätte ich auch die Schnauze voll“, sind gang und gäbe in den BVB-Foren.