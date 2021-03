Reise vs. Virus: Deutschlands Mallorca-Problem

Appell, nicht zu verreisen

„Derjenige, der getestet wurde und negativ ist, muss nicht in Quarantäne, weil Mallorca kein Risikogebiet ist“, teilte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach unterdessen mit. Er rät jedoch dringend von einem Urlaub auf der Balearen-Insel ab. „Wir haben seit einer Woche die brasilianische Mutation auf Mallorca. Ich appelliere an jeden, nicht zu reisen“, so Lauterbach. Alle Reiserückkehrer müssten getestet werden. „Das ist das mindeste, was man verlangen kann, wenn jemand eine solch riskante Reise macht.“