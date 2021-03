US-Star White bei Comeback nach drei Jahren 4.!

US-Superstar Shaun White ist in seinem ersten Snowboard-Wettkampf seit drei Jahren beim Weltcup-Finale in Aspen in der Halfpipe auf Rang vier gelandet. Der 34-jährige Kalifornier erlebte bei seiner Rückkehr auch gleich seinen neuen Rivalen, den 19-jährigen Japaner Totsuka Yuto, in Topform. Yuto triumphierte in Aspen dank eines nahezu perfekten ersten Laufes und nimmt weniger als ein Jahr vor den Olympischen Winterspielen in Peking die Favoritenrolle ein.