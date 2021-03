Lamparter verpasst Stockerlplatz um 0,7 Sekunden

Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter hat am Sonntag zum Saisonabschluss der Nordischen Kombinierer in Klingenthal einen weiteren Podestplatz hauchdünn verpasst. Der 19-jährige Tiroler, nach dem Sprung Siebenter und am Samstag letztlich Dritter, musste sich im Duell mit dem Deutschen Fabian Rießle um Rang drei um 0,7 Sekunden beugen. Der Tagessieg ging an Weltcup-Gesamtchampion Jarl Magnus Riiber, der 3,7 Sekunden vor seinem norwegischen Landsmann Espen Björnstad gewann.