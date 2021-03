Anna Gasser holt ihren 2. Slopestyle-Weltcup-Sieg

In Summe hält die 29-jährige Millstätterin nun bei neun Weltcup-Erfolgen. Gasser führt nun auch im Slopestyle-Weltcup mit 145 Zählern vor Jamie Anderson (USA/140) und Langland (112). Die Entscheidung fällt am kommenden Wochenende im dritten und letzten Saisonbewerb in Silvaplana in der Schweiz. Auch den Freestyle-Gesamtweltcup führt Gasser nach ihrem Sieg in Colorado an.