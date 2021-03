Über Haimbuchners Zustand herrscht Schweigen

Nicht nur Storchenfeier als Ansteckungsort

Ursprünglich stand ja eine Storchenfeier in seiner Heimatgemeinde Steinhaus bei Wels (am 9. März) als Infektionsquelle für Haimbuchner unter Verdacht. Dort wurde aber keine seiner Kontaktpersonen positiv getestet. Jener Dienstag war aber ein terminreicher Tag, wie man seinem Instagram-Account entnehmen kann: Am Vormittag hatte Haimbuchner mit der zuständigen Abteilungsleiterin eine – allerdings virtuelle – Pressekonferenz zum Thema Wohnbaubilanz. Und am Nachmittag war er zuerst bei einem Spatenstich für 24 Mietkaufwohnungen in Sattledt und besuchte dann zwei schon fertiggestellte Wohnbauprojekte in Wels. Dazwischen kaufte er in Wels noch ein Geschenk.