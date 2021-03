69-jährige Frau entdeckte rechtzeitig Kaminbrand

Aufgrund einer Überhitzung eines Kamines dürfte es in einem Wohnhaus in Steinfeld, Bezirk Spittal an der Drau, in der Nacht auf Freitag zu einem Zwischendeckenbrand gekommen sein. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld rasch gelöscht werden. Es wurde zum Glück niemand verletzt.