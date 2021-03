Beim Einparken mit Auto in Böschung abgerutscht

Der 89-jährige Lenker aus dem Bezirk Hermagor wollte am Freitag gegen 12.50 Uhr mit seinem Firmenfahrzeug auf einem Holzlagerplatz in Hermagor einparken, als er aus unbekannten Gründen mit seinem Auto in einer zur Straße abfallenden Böschung in eine Schräglage geriet. Aufgrund vorhandener Absturzgefahr alarmierte der Mann, nachdem er noch selbstständig aus dem Wagen steigen konnte, die Einsatzkräfte. Das Fahrzeug konnte durch den ÖAMTC Hermagor gesichert und in weiterer Folge von den Feuerwehren Kühweg und Hermagor geborgen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.