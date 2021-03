Wir fiebern der Reisefreiheit entgegen

Fernreise wird erneut aufgeschoben

Egal, ob Abenteurer, Kulturtiger oder Sonnenanbeter - Sicherheit und Hygiene sind bei der Wahl des Urlaubsdomizils entscheidend. Kompliziert wird es im Hinblick auf die Buchung. Die teils unvorhersehbaren Entwicklungen in Bezug auf die Corona-Zahlen erschweren es, vorauszuplanen und Termine in ferner Zukunft zu fixieren, was die Umfrageergebnisse verdeutlichen. Gerade bei Kurztrips setzen die Befragten heuer auf Spontanität. Nur zwei von zehn würden drei bis sechs Monate vor der Abreise oder noch früher zu planen beginnen. Die lang ersehnte Fernreise wird erneut aufgeschoben. Sie steht nur bei zehn Prozent auf dem Plan.