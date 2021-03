Krankenschwester trotz Impfung neu infiziert

Wie die Krankenschwester auf Facebook schrieb, erkrankte sie vor einem Jahr an Corona. Der schwere Verlauf machte einen Spitalsaufenthalt samt Sauerstofftherapie notwendig. „Das ganze letzte Jahr hatte ich immer wieder Beschwerden.“ Am 25. Jänner 2021 erhielt sie ihre erste Impfung mit dem Wirkstoff Pfizer/Biontech, am 18. Februar folgte die zweite Dosis. In der Folge waren ihre Beschwerden „fast wie weggefegt“.