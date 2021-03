Erstmals Arbeit der Bienen in Waben in HD gefilmt

Deutsche Wissenschaftler haben erstmals mit hochauflösenden Fotos und Videos (siehe oben) das Verhalten von Honigbienen in den Zellen der Waben dokumentiert. Man wolle so das Bewusstsein für die sozialen Abläufe in den Bienenvölkern schärfen, berichten die Forscher von der Goethe-Universität Frankfurt im Fachjournal „PLOS One“.