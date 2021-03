Pro & Contra: „Krone“-Leser über den Impfpass

Um europaweites Reisen schnellstmöglich zu garantieren, setzt die EU-Kommission nun auf ein Impf-Zertifikat. Österreichs Regierung will bereits im April mit der Umsetzung des „Grünen Passes“ beginnen. Der „Grüne Pass“ soll ein Impfzertifikat, Testzertifikat und Genesungszertifikat enthalten und wird kostenlos an alle EU-Bürger, deren Familienangehörige und an in EU-Staaten ansässige Drittstaatsangehörige ausgestellt. Während das Konzept von vielen unserer Leser positiv angenommen wird, gab es in der Community auch einige sorgenvolle Stimmen zu lesen.