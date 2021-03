Corona-Ansteckung in Bus oder Bahn sehr gering

Für die Untersuchung wurde über 100 internationale Studien und Fachartikel berücksichtigt. Sie ließen sich zwar nicht immer genau auf die spezifische Situation beim Bahn- und Busverkehr in Österreich übertragen, „es können aber Eckpunkte heruntergebrochen werden“, sagte Hutter am Dienstag. Das Fazit: Das Ansteckungsrisiko ist in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht höher als in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens.