Betriebsrat ortet „fast erpresserische Methoden“

Am 24. März, so der aktuelle Zeitplan, werden jedenfalls in einer Vollversammlung die rund 2300 Mitarbeiter informiert, unter welchen Bedingungen Wolf die Firma übernehmen will. Mit ein „Knackpunkt“ für Schwarz sind die Verbindungen von Wolf zur russischen Automobilfirma GAZ Gruppe und dem Oligarchen Oleg Deripaska. Die Sanktionen der USA gegen Russland sieht er als „Gefahr“, nachdem GAZ Teile an Steyr liefern soll, so der Arbeiterbetriebsrat.