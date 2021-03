Am Wahltag Großeinsatz für Corona-„Spaziergang“

Die Anti-Corona-Spaziergänger in den Städten gehören in Österreich mittlerweile zum Alltag. Am gestrigen Wahltag versammelten sich die Demonstranten auch in Klagenfurt. „Die Organisatoren kamen diesmal aus Niederösterreich. Corona wurde dabei gar nicht geleugnet, nur der Umgang durch die Politik kritisiert“, schildert ein Beamter. Am Neuen Platz versammelten sich etwa 150 Personen und spazierten im Schneeregen durch die Innenstadt.