Lotto-Gauner tricksten gutgläubigen Steyrer aus

Gewinnauszahlung vorbereitet

Bereits am nächsten Tag meldete sich ein anderer Mitarbeiter, schilderte, dass die Gewinnauszahlung vorbereitet ist und diese in bar am Wohnsitz des 63-Jährigen stattfinden sollte. Einziger Haken: Der Oberösterreicher musste für die Kosten der Transportfirma aufkommen. Insgesamt tausend Euro sollte der Mann in Form von Bitcoins auf ein bestimmtes Konto überweisen. Auch dieser Bitte kam das Betrugsopfer nach und wartete auf seinen Gewinn.