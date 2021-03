129 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Am Sonntag meldete das Land Kärnten 129 Corona-Neuinfektionen, somit gelten aktuell 1524 Personen als infiziert. 80 davon befinden sich in stationärer und 16 in intensivmedizinischer Betreuung. Durch einen weiteren Todesfall steigt die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen auf 716.