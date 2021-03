Die Situation in Hermagor ist schon viel besser

Die guten Nachrichten zuerst! Seit der Abriegelung des Bezirkes sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz – also jene Zahl, welche die binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner angibt: Von 592,7 am Dienstag auf 310 am Samstag (jeweils 16 Uhr). In absoluten Zahlen: Derzeit sind 56 Corona-Infizierte im Bezirk bekannt.