Raser (21) in kurzer Zeit gleich zweimal gestoppt

Den Probeführerschein ist der 21-Jährige los, auch die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt - „die Anzeigen erhält er per Post“, so Dittrich. Detail am Rande: Zum Zeitpunkt der Anhaltung befanden sich weitere vier Insassen im Auto. Sie alle trugen keine FFP2-Masken. „Alle fünf Insassen wurden nach den geltenden COVID-Bestimmungen angezeigt“, erklärte Dittrich.