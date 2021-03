Nur 30 Prozent der Vorarlberger Wirte sperren auf

Ganze 40 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, ihre Betriebe geschlossen zu lassen, die übrigen 30 Prozent waren noch unentschlossen oder konnten die Frage noch nicht beantworten, wie die Wirtschaftskammer in einer Aussendung erklärte. 654 Gastronomie-Unternehmen und Hotels (mit der Möglichkeit für einen reinen Gastronomiebetrieb) hatten sich an der Umfrage der Sparte Tourismus beteiligt. Das entsprach einer Rücklaufquote von 26,2 Prozent.