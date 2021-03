Schwarz: „Schönster 7. Platz meiner Karriere“

„Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen“

Die Slalom-Kugel genießt einen hohen Stellenwert bei Schwarz: „Es ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Die Slalomkugel war schon immer ein großer Traum. Für mich ist die Kugel sehr besonders. Die Kugel spiegelt die Leistung der ganzen Saison wider. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.“