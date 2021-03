Norwegen untersucht neue Fälle von Blutgerinnseln

„So etwas ist sehr selten, aber sehr ernst“, erklärte Steinar Madsen von der Behörde gegenüber dem Norwegischen Rundfunk NRK. Außerdem seien mehrere Fälle gemeldet worden, in denen junge Geimpfte Hautblutungen oder blaue Flecken bekommen hätten, sagte Sigurd Hortemo vom Folkehelseinstitutt. Das könne ein Hinweis auf eine niedrige Anzahl an Blutplättchen (Thrombozyten) sein, was wiederum innere Blutungen auslösen könne.