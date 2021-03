Land Kärnten verlost 500 große Obstbäume

Wichtiger Lebensraum für Tiere

Streuobstwiesen sind außerdem einer der vielfältigsten und unersetzlichsten Lebensräume in unserer Kulturlandschaft für viele Insekten, Vögel und Kleinsäuger, die hier in Baumhöhlen ein Zuhause finden oder in den Blüten und Früchten Nahrung sammeln.