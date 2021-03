Das Zwangssparen füllt die Bankkonten

Sparer leiden unter Wertverlust

Doch die Sparer leiden seit Jahren unter einem realen Wertverlust, weil die Zinsen nicht einmal die Inflation abdecken. „Mein Rat lautet daher: Investieren statt Kaufkraft verlieren“, so der Bank-Austria-Chef. Mit der richtigen Beratung lassen sich für jeden Kunden maßgeschneiderte Modelle finden, um z. B. in Fonds zu investieren. „Da kann man auch mit 30 Euro im Monat starten“, erklärt Zadrazil. Wichtig sei vor allem, das Risiko zu streuen. Er rät davon ab, alles auf eine oder wenige Aktien zu setzen. „Einzeltitel sollte nur jemand kaufen, der schon ein gewisses Kapital zur Verfügung hat.“ Die Berater in den Filialen (die Bank Austria hat 1,6 Millionen Privatkunden) werden verstärkt darauf geschult, den Kunden alternative Anlageformen zum Sparbuch zu erklären.