800 Hollywoodrequisiten kommen unter den Hammer

Rund 800 Objekte aus zahlreichen Hollywoodklassikern werden am 28. und 29. April in Los Angeles versteigert. Darunter befinden sich ein „Alien“-Kostüm, ein von Al Pacino in „Scarface“ getragener Dreiteiler und ein Zauberstab aus „Harry Potter“. Zu den weiteren Objekten der Auktion gehören die Polizeimarke und das Zippo-Feuerzeug von Bruce Willis aus dem Action-Klassiker „Stirb Langsam“, eine Laserpistole aus „Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ und der FBI-Ausweis von Jodie Foster aus „Das Schweigen der Lämmer“.