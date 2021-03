In diesen Fällen sagen wir Danke!

Flugtickets erstattet

Johann M. hatte mit seiner Frau im Jänner 2020 die in Neuseeland lebende Tochter besucht. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Rückflug von der Airline storniert. Deshalb wandte sich der Kärntner an das Reisebüro, bei dem er die Flüge gebucht hatte. Dort wurden erneut Tickets bei einer anderen Airline gebucht. Leider fand dieser Flug dann auch nicht statt. Das Reisebüro versprach eine Gutschrift. Das Ehepaar wurde schließlich mit einem Repatriierungsflug nach Österreich gebracht. „Mittlerweile hat das Reisebüro Insolvenz angemeldet, wir hätten für die abgesagten Flüge zumindest gerne eine Gutschrift“, so der Leser. Emirates hat auf Anfrage sehr kundenfreundlich reagiert und den Betrag für die stornierten Flüge rückerstattet.