„Ex“ und Tochter in Linz mit Küchenmesser bedroht

Mutter und Kind verletzt

Die 9-jährige Tochter der beiden befand sich ebenfalls in der Wohnung. Auch ihr habe der Mann einen Schlag versetzt. Die 35-Jährige wurde am Hinterkopf verletzt. Das Kind hatte eine Rötung auf ihrer Wange. Beide sperrten sich vor Angst im Schlafzimmer ein und wirkten sichtlich verstört. Der 34-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.