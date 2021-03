Corona-Demo-Rädelsführer: „Wissen, wo sie wohnen“

Im Prozess gab sich der Ex-Politiker noch handzahm und zerknirscht. Wenige Stunden nach der Verurteilung (sein Anwalt berief) zu vier Monaten bedingt samt 800 Euro Geldstrafe zeigte Rutter, dessen Fans ihm vor dem Gerichtsgebäude in Klagenfurt applaudierten, aber wieder sein wahres Gesicht: In einer wütenden Videobotschaft rechtfertigt sich der Ex-Politiker in ebenso kruden wie aggressiven Worten für das Zerreißen der Regenbogenfahne. Und greift unter anderem die Richterin als „Lügnerin“ an.