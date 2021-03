Favoritensiege für Arsenal, Tottenham und Roma

Weit offen ist das Tor Richtung Europa-League-Viertelfinale für die Londoner Großklubs Tottenham und Arsenal. Englands Stürmerstar Harry Kane schoss den WAC-Bezwinger am Donnerstag mit einem Doppelpack (25., 70.) zu einem Heim-2:0 gegen Dinamo Zagreb. Arsenal jubelte beim 3:1 gegen Olympiakos Piräus über drei Auswärtstore. Ein solches ließ Granada beim 2:0 gegen den Rapid-Schreck Molde nicht zu. AS Roma ist nach einem 3:0 gegen Schachtar Donezk so gut wie sicher weiter.