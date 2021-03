Schönungsteich als Tieridyll

Das gereinigte Abwasser der Kläranlage in Gols wird über den „Golser Kanal“ in den Neusiedler See geleitet. Vor der Einmündung in den See sind zwei so genannte Schönungsteiche angeordnet. Einer von ihnen wurde vor Kurzem gesäubert. Aus diesen Absetzbecken sickert das Wasser langsam in den Schilfgürtel des Sees.